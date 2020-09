Rsa San Domenico, Pescia Cambia: "Opposizione chiede un consiglio comunale già annunciato da Giurliani"

Comprendiamo le difficoltà dell’opposizione che rappresenta movimenti che dove amministrano o governano dimostrano tutti i propri limiti oppure precedenti giunte, di cui alcuni loro di loro facevano parte, che hanno creato problemi per Pescia e i suoi cittadini, che li hanno per questo giudicati alle urne.

Da qui a presentare come proprie richieste dei dati acquisiti e già ufficialmente presentati da Oreste Giurlani, ce ne corre.

E’ il caso del consiglio comunale straordinario o comunque urgente sui fatti del S.Domenico che sarebbe stato “invocato” dalla minoranza e che qualcuno ha voluto presentare come notizia, quando fino da subito nell’incontro con i capigruppo lunedì 31 agosto e in ogni caso durante la conferenza stampa ufficiale di giovedì 3 settembre, come testimonia il comunicato stampa elaborato dall’ufficio stampa, la stessa diretta facebook e i vari resoconti pubblicati, è stato per primo il sindaco Oreste Giurlani a dare questa indicazione e manifestare questa volontà.

Dunque che bisogno c’è di “invocare” una decisione già presa? Allora si tratta di strumentalizzazione pura e semplice e qualche perplessità la nutriamo anche su chi era presente alla conferenza stampa e non si è ricordato oppure ha omesso di tenere presente questa posizione.

Comunque sia, i cittadini stiano tranquilli: il sindaco Giurlani, la giunta, la maggioranza e il nostro gruppo Pescia Cambia vogliamo più di tutti fare chiarezza e offrire ai cittadini tutte le notizie nella massima trasparenza, come abbiamo sempre fatto. Lasciamo agli altri i giochetti e le insinuazioni.

Fonte: Pescia Cambia