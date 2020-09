Tutto pronto per il rientro a scuola a Cerreto Guidi: orario completo all'Istituto Comprensivo

Dopo un’intensa estate al lavoro per prepararsi al rientro ed affrontare al meglio la ripartenza, Cerreto si appresta ad accogliere i propri a ragazzi a scuola con una importante novità: orario delle lezioni al completo fin dal primo giorno di scuola. La priorità individuata dagli organi collegiali dell’istituto è stata quella di impegnarsi per non far perdere ulteriori ore di lezione e farlo in sicurezza. Per Cerreto ci sono alcuni elementi estremamente positivi che dovrebbero facilitare il rientro. In primo luogo tutti i posti in organico di diritto sono stati coperti da personale di ruolo. Per quelli in organico di fatto le nomine dovrebbero avvenire nei primi giorni della prossima settimana.

La riapertura e il piano per la sicurezza sono stati interamente affidati alla scuola e le decisioni prese, sulla base delle norme relative all’autonomia scolastica, hanno riguardato il collegio docenti per la parte pedagogica e didattica e il consiglio d’istituto per i criteri, gli aspetti organizzativi e gestionali (spazi, aule, ingressi e uscite differenziati, formazione di gruppi).

Il Piano Scuola 2020/2021 elaborato dal ministero ha fornito indicazioni, lasciando completa libertà di movimento alle scuole in nome della loro autonomia scolastica che è considerata “strumento privilegiato per elaborare una strategia di riavvio dell’anno scolastico che risponda quanto più possibile alle esigenze dei territori”. Pur nella consapevolezza che la responsabilità ricade interamente sul dirigente scolastico, è stato messo in campo un percorso collettivo per rendere protagonisti docenti e famiglie attraverso le deliberazioni degli organi collegiali . In questi mesi la collaborazione dei docenti e del consiglio d’istituto non è mai venuta meno.

Con il comune è stata fatta a luglio una conferenza di servizio sui temi della manutenzione ordinaria delle scuole, sul reperimento degli spazi alternativi alle aule dove queste si sono rivelate insufficienti, sul trasporto scolastico e sul servizio mensa. Per lunedì 7 settembre è stata indetta una nuova conferenza di servizio a cui sono stati invitati i presidenti del consiglio d’istituto, del comitato genitori, la dirigente scolastica, e i responsabili dei servizi mensa e trasporto. La dirigente Scolastica è stata invitata alla prossima seduta del consiglio comunale per affrontare i principali temi relativi all’inizio delle lezioni. Dal 10 settembre partiranno gli incontri informativi con le famiglie che si terranno sulla piattaforma meet.

Per quanto riguarda gli ordinamenti e il tempo scuola, la gestione dei tempi può essere una valida soluzione qualora le disponibilità e le capienze degli spazi risultino insufficienti, ma non sono previste deroghe agli ordinamenti vigenti in merito al numero dei giorni di scuola e al monte ore dei diversi gradi di istruzione. Non è possibile inoltre ridurre il tempo scuola scelto dalle famiglie e autorizzato in sede di organico di diritto. Sul tempo scuola la novità più importante è la classe prima a tempo pieno che gli organi collegiali hanno autorizzato nonostante il ministero non abbia concesso incrementi di organico. Si tratta di una esigenza espressa da molte famiglie che la scuola ha voluto prendere in considerazione.

Per la sicurezza sono state messi in campo tutti gli accorgimenti previsti. Il distanziamento sarà garantito per quanto riguarda la posizione dei banchi. E’ stata infatti verificata, con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la capienza di tutte le aule a partire dal D.M. 18/12/1975 che prevede che il rapporto alunni superficie sia di 1.80 mq/ alunno nelle scuole materne, elementari, medie senza tener conto degli arredi integrato con le linee guida che prescrivono 2 metri di distanza dall’insegnante agli alunni. Per alcuni plessi scolastici è stato necessario reperire spazi esterni all’edificio scolastico, come ad esempio a Lazzeretto dove la classe prima sarà posizionata nella palestra di fronte alla scuola. Per le attività fisiche saranno utilizzati prevalentemente spazi esterni agli edifici scolastici.

Per evitare assembramenti sono stati individuati più ingressi per ogni plesso e utilizzata apposita segnaletica. Gli ingressi saranno differenziati per la scuola secondaria di I grado con un primo suono della campanella alle 7.45 e l’altro alle ore 8.30. Questo permetterà al comune di attivare il servizio scuolabus mantenendo il distanziamento anche durante il tragitto da casa a scuola. Per la scuola primaria l’ingresso sarà alle 8.00 e per la scuola dell’infanzia sarà flessibile in una fascia oraria che va dalle 8.00 alle 9.00.

Il consiglio ha approvato nella seduta del 4 settembre il regolamento per il contenimento della diffusione del covid e un nuovo patto di corresponsabilità integrato con le norme anticovid da condividere con le famiglie.

La prossima settimane inizieranno gli incontri dei dipartimenti disciplinari per elaborare un percorso di accoglienza che tenga conto della particolare situazione che si è venuta a creare con la chiusura e la didattica a distanza e della necessità di fornire informazioni corrette agli alunni per le norme anticovid scegliendo le metodologie più adeguate all’età di ragazzi.

In questa prima fase è stato scelto di non far accedere a scuola personale esterno, ma esclusivamente alunni, docenti e collaboratori scolastici. Questo ha avuto riflessi sulla concessione degli spazi che, per questo anno, saranno destinati esclusivamente alle attività didattiche.

Ulteriori novità potrebbero arrivare nei prossimi giorni se il ministero, come annunciato, dovesse concedere l’organico covid che andrebbe ad incrementare il personale docente e permetterebbe di suddividere le classi per attività laboratoriali così importanti in questo momento in cui è diventato più complesso alzarsi e muoversi liberamente all’interno dell’aula.

Appuntamento al 14 settembre con il suono della prima campanella.

Fonte: Istituto Comprensivo Cerreto