Scuole tra San Miniato e frazioni: il punto col sindaco Giglioli

Come si presentano le scuole a San Miniato a circa una settimana dall'avvio delle lezioni 2020-21? Abbiamo visto che una classe della primaria Collodi di Ponte a Elsa si trasferirà al Museo di San Genesio, ma ci sono novità anche per altri istituti, a prescindere dalla situazione critica a causa dell'emergenza Covid-19.

Il sindaco Simone Giglioli ha parlato a margine della presentazione del progetto al museo: "La situazione nelle scuole è buona. Certo è che fino al 14 settembre per scaramanzia tengo le dita incrociate, ma per ora siamo soddisfatti. La diffusione delle scuole sul territorio per noi è un'arma in più".

A proposito di scuole nelle frazioni, riguardo Ponte a Elsa ha detto: "Siamo fiduciosi, siamo in attesa del finanziamento per il 2021". Criticità sono presenti solo alle elementari di Ponte a Egola: "Ci sono problemi a dei muri portanti che quindi non si possono spostare. Con la stessa scuola stiamo definendo le varie posizioni ma lavoriamo alacremente per la prima campanella".

Infine ci sono novità anche riguardo il trasporto scolastico. Giglioli ha annunciato due nuove tratte: da Isola e Roffia per San Miniato e da San Donato verso Ponte a Egola.

Gianmarco Lotti