Si rifiutano di indossare la mascherina in un locale: multati a Firenze

Si sono rifiutati di indossare la mascherina e per questo sono stati multati dalla Polizia Municipale. Si tratta di due clienti di un’attività di somministrazione in via dei Neri.

Gli agenti sono stati chiamati da un addetto del locale dopo che i due, un giovane e una ragazza di Bologna, dietro sua richiesta si sono rifiutati di indossare la mascherina nonostante non fosse possibile mantenere la distanza di sicurezza. Rifiuto che hanno opposto anche al richiamo della pattuglia che quindi hanno fatto scattare il verbale da 400 euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa