Sicurezza Fucecchio, FI: "Nessuno ci ha invitato all'incontro con Università Sapienza"

Apprendiamo soltanto dalla stampa che ieri ed oggi si svolge in città un stage sulla sicurezza urbana in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma. (Qui la notizia)

A questo evento organizzato da Renso Ciofi, consulente esterno della la commissione sicurezza urbana del Comune di Fucecchio, hanno partecipato alcuni membri della stessa Commissione quali il comandante Dini, il Sindaco, il Presidente del consiglio comunale e rappresentanti della Giunta.

Più che stupore, proviamo amarezza per non essere stati né invitati né tantomeno informati, visto che il Sindaco e la sua giunta non mancano mai di ricordarci che la sicurezza è un argomento trasversale e non ha colore politico.

Il garbo e la cortesia istituzionale, lo si sa ormai, il sindaco Spinelli e la sua giunta lo pretendono e basta, quando poi si tratta di informare il consiglio nella sua interezza ed in particolare i membri della commissione sicurezza, lo si manda a farsi benedire in nome dell'onnipotenza che si crede di aver avuto dal mandato elettorale; scordandosi che il sindaco e la giunta non rappresentano la volontà di tutti i fucecchiesi ma di una sola parte, seppur maggioritaria.

L'amarezza è maggiore, quando si viene a sapere che gli intervenuti, hanno oltre che visitato luoghi, incontrato cittadini e presidenti di associazioni, alla presenza soltanto dei consiglieri del PD; azione che in questo momento riteniamo strumentale soltanto alla campagna elettorale più che alla sicurezza urbana.

Ancora una volta Spinelli, dopo aver rifiutato la nostra collaborazione in termini di proposte ed azioni da fare sul territorio (più polizia municipale, daspo, esercito per contrasto allo spaccio, ecc), ha dimostrato di non essere capace da solo a trattare l'argomento sicurezza, cercando anche con questi eventi, di carpire soluzioni, che nonostante la presunzione dimostrata verso i consiglieri di minoranza di avere sotto controllo la problematica e le relative soluzioni, nei fatti si smonta da sola, in poche parole, in sette anni ha dimostrato di non essere capace di affronatare il problema.

Ci pare evidente che la commissione sicurezza a questo punto rappresenti un trovata pretestuosa del Sindaco per fare apparire che lui si occupa di sicurezza.

