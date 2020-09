Tentata rapina in abitazione a Santa Croce, aggredita la proprietaria: arrestato

Oggi pomeriggio un 26enne è stato arrestato a Santa Croce sull'Arno per tentata rapina, sequestro di persona, danneggiamento aggravato, lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il 26enne si sarebbe introdotto in un'abitazione privata nei pressi del parco Aldo Moro, danneggiando la porta di ingresso. Una volta dentro avrebbe minacciato con un coltello da cucina la proprietaria percuotendola, alla ricerca di denaro nella sua casa. L'uomo ha quindi rinchiuso la donna e sarebbe ritornato poco dopo, procurando alla proprietaria una forte agitazione psicofisica e danneggiando inoltre gli arredi della casa.

I carabinieri della Compagnia di San Miniato sono intervenuti sul posto entrando in casa, dove hanno ritrovato la donna riversa a terra con una ferita ad un arto e l'uomo, che alla vista dei militari ha reagito con violenza. Dopo una breve resistenza il 26enne è stato bloccato e portato in caserma mentre il personale del 118 si è occupato della signora, trasportandola in ospedale per le cure del caso.

L'uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Pisa.