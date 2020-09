La terracotta di Andrea della Robbia torna a casa 49 anni dopo: cerimonia a Scansano

La madonna con bambino di Andrea della Robbia oggi è tornata a casa, dopo essere stata trafugata il 9 agosto 1971 dalla chiesa di San Giovanni Battista a Scansano. Alla cerimonia di restituzione della preziosa terracotta invetriata erano presenti oggi il vescovo di Pitigliano-Sovana-Orbetello Giovanni Roncari, il sindaco di Scansano Francesco Marchi e Roberto Riccardi, comandante del comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Roma, che ha restituito la scultura.

L'opera di della Robbia è stata individuata in Canada nel 2013 e l'anno scorso è rientrata in Italia, finendo esposta alla mostra al Quirinale ''L'arte di salvare l'arte. Frammenti di storia d'Italia". Dopo la scomparsa l'allora parroco della chiesa di San Giovanni Battista don Francesco Mascalzi denunciò subito il furto ai carabinieri fornendo una foto, fondamentale in seguito per le indagini e inserita nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, negli anni '80.

Come accertato dai militari del Ntpc di Firenze nel 2011 la terracotta, dopo essere stata venduta all'asta a Londra, finì in Canada con l'acquisto di un canadese in buona fede per 340mila dollari, da una galleria statunitense. Fu proprio la foto fornita dal parroco che permise di riconoscere la corrispondenza tra l'opera nel catalogo di vendita e quella inserita in banca dati grazie a dei segni identificativi come la sbeccatura del naso del bambino, la mancanza di forma triangolare nel mantello sopra al gomito del braccio destro della Vergine e diverse cadute dello smalto sulla superficie.

Nel 2016 venne avviata dai carabinieri la trattativa con il collezionista canadese per la restituzione, con l'intermediazione dell'ambasciata italiana in Canada. Infine nel 2018 ci fu l'ordine di confisca da parte del gip e nell'aprile 2019 l'opera è tornata in Italia, con un'operazione di rimpatrio effettuata sempre dai carabinieri.