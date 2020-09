Utopia del Buongusto a Casciana Terme: in scena 'Carlotta e la valigia del dottore'

Spettacolo d’attore con oggetti e musica dal vivo, al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto. Domenica 6 settembre 2020 alle 21,00, allo Chalet delle Terme a Casciana Terme (Pisa), in Viale Regina Margherita 4, Guascone Teatro presenta “Carlotta e la valigia del dottore”. Con Adelaide Vitolo, e Francesco Bottai (chitarra). Regia di Andrea Kaemmerle. Spettacolo vincitore del Festival Luglio Bambino 2020.

Cena alle 20,00 in luogo in collaborazione con Chalet delle Terme. Dinner box bambini a euro 10,00 o adulti a euro 12,00. Speciale bambini e famiglie con biglietto a euro 5,00. Dalle 18,30 laboratorio artistico in collaborazione con l'associazione ART VITAL di Casciana Terme: i bambini potranno realizzare, con materiali di recupero, un simpatico burattino, da portare a casa come ricordo di questa bellissima serata. Costo d’ iscrizione euro 5,00.

Informazioni e prenotazioni al 3280625881 o al 3203667354. Da non perdere: Una passeggiata tra le vie fiorite di Casciana Terme.

Lo spettacolo propone un’ora di canzoni, musica, teatro di attore, pupazzi e molto altro. Un gioco alta­mente educativo e rasserenante sulla figura del “dottore”, i suoi strumenti ed a ben vede­re sulla malattia. Uno stetoscopio, un mar­telletto, pasticche, supposte ed ovviamente la “temutissima” puntura si trasformano in occasioni di racconto e di improvvisazione, giochi e lazzi con i bambini. Filastrocche sciroppate tutti i giorni dopo i pasti, pillo­le di risate ogni mattina prima di andare a scuola, punture di affetto almeno una volta al giorno e bolle di sapone con miele a iosa. Questi ed altri divertenti rimedi per vincere la paura del dottore, tra clown, musica e al­legre filastrocche dedicate a tutti i bambini che ancora hanno timore del camice bianco.

La leggerezza andrebbe insegnata a scuola o presa in bustine idrosolubili come le vita­mine? La leggerezza sa essere autorevole e sa arrivare benissimo al cuore di chi la in­contra. Qui, musica, canto, recitazione. Accade tutto sul momento con la freschezza del buon latte appena munto.

IL FESTIVAL - Con l’estate, immancabile, ritorna il festival Utopia del Buongusto di Teatro Guascone (Pontedera – Pisa) che quest’anno compie ventitre anni. Diventato ormai un cult, non poteva mancare nell’anno di Covid-19 e quindi torna in una forma in divenire in cui gli spettacoli si aggiungeranno via ad un blocco di date già sicure che prendono il via domenica 12 luglio. Poi una parentesi 111 giorni fino al 31 ottobre, giornata di chiusura, in cui Guascone Teatro festeggerà la conclusione di Utopia e i suoi primi 30 anni di vita.

Come sempre, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle, la manifestazione promette anche per il 2020 un pieno di serate a base di cene e Teatro. Ventitreesimo atto di scorribande del primo esperimento internazionale di vita godereccia. Ed il motto è sempre lo stesso: “Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio”. Due le cifre che l’accompagnano: circa 1400 serate in ventidue anni con oltre 185.000 spettatori.

Utopia del Buongusto si propone ancora come la più grande rete regionale di Teatro all’aperto, più che un evento raro, una buona abitudine normale e semplice. Come sempre Utopia scova e offre al suo pubblico tanti spettacoli inediti, sostenendo la nascita di nuovi copioni e la ricerca drammaturgica.

Anche quest’anno sarà un viaggio teatral - gastronomico per aie, frantoi, cortili e sagrati, sempre pronto a sedurre il pubblico con cibi ancora un po’ più buoni e spettacoli ancora un po’ più belli. Una promessa per chi incontra solo adesso la manifestazione diretta da Andrea Kaemmerle. L’atmosfera informale e birbante dei primi anni c’è sempre, ancora la stessa voglia di incontrare persone, accompagnarsi nelle notti di estate e coltivare semi di umanità. Nonostante tutto “Utopia” è tornata.

Utopia del Buongusto è un progetto realizzato da Guascone Teatro. Direzione artistica Andrea Kaemmerle, organizzazione Adelaide Vitolo, ufficio stampa Fabrizio Calabrese, comunicazione Fabrizio Liberati, responsabile tecnico e grafica Marco Fiorentini, fonica Ernesto Fontanella. Si ringraziano inoltre per la preziosa collaborazione, Federica Fiorentini, Simone Fiorentini, Florinda Vitolo e tutti i volontari che rendano possibile il festival.

