Anziano aggredito e rapinato in casa a Perignano

Un anziano è stato picchiato e rapinato da una banda di ladri all'interno della sua abitazione, a Perignano (Casciana Terme Lari). La vittima, un 77enne, è stata aggredita nella serata di ieri, sabato 5 settembre. L'uomo adesso si trova in ospedale a Pontedera, dove è ricoverato per la frattura di due costole.

Quattro ladri sarebbero entrati in casa sua, sorprendendolo in giardino. Erano incappucciati e uno era armato di coltello. Lo avrebbero aggredito per farsi consegnare i soldi e sarebbero fuggiti con poco meno di 1.900 euro in contanti e un orologio.

Il 77enne ha dato l'allarme subito dopo la fuga. Sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 e anche i carabinieri, che indagano.