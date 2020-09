Coronavirus, Asl Nord Ovest: 52 casi, 23 in provincia di Massa Carrara

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 settembre, sono 52.

APUANE: 21 casi

Carrara 11 (di cui 8 contatti di casi), Massa 9 (di cui 3 contatti di casi), Montignoso 1 (contatto di caso).

LUNIGIANA: 2 casi

Aulla 1, Licciana Nardi 1;

PIANA DI LUCCA: 7 casi

Altopascio 3, Capannori 3, Lucca 1;

PISA: 10 casi

Cascina 1 (rientro dall’estero), Pisa 5 (3 contatti di casi, 1 rientro dall’estero e 1 rientro da altra regione italiana ), Vecchiano 4 (di cui 2 contatti di casi e 1 rientro dall’estero);

LIVORNO: 7 casi

Livorno 7 (di cui 1 contatto di caso e 2 rientri dall’estero).

VALLI ETRUSCHE: 1 caso

Rosignano Marittimo 1;

VERSILIA: 4 casi

Forte dei Marmi 1, Pietrasanta 1, Viareggio 2 (entrambi contatti di casi);

I guariti ad oggi (6 settembre 2020) su tutto il territorio aziendale sono 3474.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 28, di cui 4 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 8 i ricoverati, di cui 4 dell’ambito territoriale di Livorno, 3 dell’ambito della Versilia ed 1 residente fuori Asl.

All’ospedale di Lucca 13 i ricoverati, di cui 5 dell’ambito territoriale di Lucca, 7 dell’ambito di Massa Carrara ed 1 residente fuori Asl.

All’ospedale Apuane 7 i ricoverati, tutti dell’ambito territoriale di Massa Carrara.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi (6 settembre) sono 1583 le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Fonte: Azienda Usl Toscana nord ovest - Ufficio stampa