Sono crollati trenta metri di mura medievali a Pistoia oggi, domenica 6 settembre. Ancora non si conoscono le cause e non si sa se ci sono feriti. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio in viale Arcadia, nella parte a est della cittadina toscana. Sono subito intervenuti sul posto i vigili del fuoco pistoiesi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO