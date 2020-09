Discoteche chiuse, Torselli: "Governo incapace e lo dimostra"

"Subito aiuti economici alle imprese del mondo della notte da parte del Governo o della Regione Toscana altrimenti saranno responsabili dell'impoverimento di migliaia di famiglie”. E' quanto affermato da Francesco Torselli, capolista di Fratelli d'Italia a Firenze per il Consiglio Regionale, dopo aver appreso che il nuovo decreto del presidente del Consiglio ha prorogato la chiusura di discoteche e sale da ballo fino al 30 settembre.

“Con la decisione di prorogare la chiusura delle discoteche fino al 30 settembre questo Governo ha mostrato ancora una volta tutta la sua incapacità nel gestire l'emergenza Coronavirus. E a rimetterci sono solo imprenditori e lavoratori del settore che si vedono costretti a chiudere le loro attività".

"La salute dei cittadini è la nostra priorità ma sin dall'inizio della pandemia il Governo giallo-rosso ha stabilito regole tardive e contraddittorie per contenere il contagio. Questo nuovo decreto colpisce tutti indistintamente ed è una mazzata soprattutto per coloro che hanno lavorato nel rispetto delle regole. Quando un Governo stabilisce di chiudere delle attività economiche, deve prevedere allo stesso tempo un rapido sostegno economico per quel settore. E' talmente semplice da essere banale, eppure non ci hanno pensato. Se non lo fa il presidente Conte, è bene che ci pensi il governatore Rossi”.

Fonte: Ufficio stampa