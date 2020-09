Elezioni nelle scuole, D'Elia (FdI): "Si potevano trovare altre sedi"

Sono 185 i Comuni Italiani che hanno individuato sedi extrascolastiche dove far svolgere le operazioni di voto del 20 e 21 Settembre

Anche Calenzano doveva farlo visto i numerosi spazi idonei presenti in Comune.

Si poteva scegliere lo star Eventi , le palestre ed alcuni circoli, come già avviene per la sezione di Legri dove da sempre si vota all’interno del circolo senza alcun problema.

Aprire la Scuola il 14 e richiuderla il 18 per riaprirla dopo 10 giorni in quanto le operazioni di voto termineranno praticamente martedi 22 e subito dopo bisogna sanificare i locali con operazioni che dureranno altri due/tre giorni ed arrivare quindi al fine settimana del 25 per riaprire nuovamente il 28 è stata una scelta governativa vergognosa e senza logica.

Questo però, come dimostrano le scelte di centinaia di comuni era anche un compito dei Sindaci che potevano scegliere le sedi idonee e proporle alla Prefettura per avere il via libera.

Cosa che non è stata fatta e siamo rammaricati.

Scelte che ricadranno ancora una volta sulle famiglie che ricordiamo dal 1 Settembre non hanno nessun tipo di aiuto dal governo in quanto tutti i provvedimenti relativi ai DPCM a tutela delle famiglie come i vari bonus e congedi sono scaduti il 31 Agosto e non ancora rinnovati.

Siamo ancora in attesa che tali provvedimenti a tutela delle famiglie vengano approvati e diventino operativi e non restino annunci a fini elettorali.

Per il momento auspichiamo che la Scuola riparta in sicurezza per i nostri figli che stanno pagando il prezzo più alto da marzo.

il Governo e i Comuni hanno avuto oltre 6 mesi per mettere in sicurezza gli edifici e per darci le linee guide che ancora non abbiamo capito quali sono ad 8 giorni dalla riapertur .

Il Coordinatore locale di Fratelli D’Italia Consigliere Comunale Americo D’Elia