Nuova sede di Fratelli d'Italia a Empoli: inaugurazione con Ignazio La Russa

Martedì 8 Settembre 2020 alle 17.30, alla presenza degli Onorevoli Senatori Ignazio La Russa e Achille Totaro, verrà inaugurata la sede di Fratelli d'Italia a Empoli in via XX Settembre al civico 6. Introdurrà l’evento Andrea Poggianti, Capogruppo Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli ed ex candidato sindaco.

L'inaugurazione sarà l'occasione per un comizio elettorale con i candidati FdI per l'Empolese Valdelsa alle prossime regionali, ovvero Vittorio Picchianti, Lucia Masini, Mario Di Rienzo e Francesca Peccianti. Parteciperanno all’evento anche il consigliere regionale Paolo Marcheschi, il coordinatore regionale Francesco Torselli, il coordinatore provinciale Claudio Gemelli, il coordinatore dell’Empolese Valdelsa, nonché consigliere comunale di Empoli Federico Pavese, la consigliera comunale di Empoli Simona Di Rosa. Ci saranno inoltre i membri del coordinamento di Empoli e i vari coordinatori e consiglieri Comunali dell’Empolese Valdelsa.

Da FdI fanno sapere che "la cittadinanza empolese è invitata a partecipare, senza obbligo di prenotazione, ma nel rispetto delle normative di sicurezza e sanitarie inerenti l’emergenza da Covid 19".