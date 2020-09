Si è verificato un incendio nella tarda serata di ieri (sabato 5 settembre) in un'azienda di Pontedera in via America, zona industriale. Il rogo si è sviluppato verso le 22 e le cause sono ancora da ricostruire. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Pontedera e Cascina. L'incendio ha interessato materiale vario ed è stato domato tempestivamente. Non si segnalano danni a persone. Presente anche il personale Arpat.