Inner Wheel, 6 borse di studio per studentesse di scienze infermieristiche

Giornata ricca di positività concreta all'Inner wheel Club Pisa che mercoledì ha ricevuto la visita della Governatrice del Distretto 209 Franca Ardigò Longhitano, che ha illustrato alle numerose socie presenti gli appuntamenti dell’annata ed il progetto distrettuale che consisterà nella costituzione di 6 borse di studio (una per ogni regione del Distretto 209) destinate a studentesse meritevoli dei corsi di laurea in scienze infermieristiche. La Governatrice si è congratulata con la Presidente dell'Inner wheel club Pisa, Cristina Cagianelli Bruni, per le numerose iniziative di service realizzate in città quali il finanziamento del restauro di opere d'arte e, durante il lockdown, l'erogazione di fondi a favore dell'Ospedale di Cisanello per l'acquisto di materiale sanitario. La Governatrice ha anche spronato il club a collaborare con altri club cittadini per realizzare opere importanti per la collettività locale, così come accaduto in occasione del service eseguito a favore della "Casa della Giovane" di Navacchio

La serata si è conclusa con l'ingresso della nuova socia dott.ssa Agnese Saccone Acerbi e con una cena in onore della Governatrice sulla terrazza del nuovo museo dell'Opera Primaziale all'ombra della Torre.

Fonte: Ufficio stampa