Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Firenze/Bologna.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Monte San Savino.

Fonte: Ufficio stampa