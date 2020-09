Lieve malore per il senatore Massimo Mallegni

Massimo Mallegni, senatore e commissario di Forza Italia in Toscana, ha accusato un lieve malore. Il politico era in provincia di Massa Carrara per la campagna elettorale quando si è sentito male, è stato portato in ospedale a Pontremoli.

Gli accertamenti sono tutti buoni e tra poco lascerà il nosocomio, fanno sapere da Forza Italia. Mallegni stamani aveva appena participato a un incontro elettorale ad Aulla assieme a Lucio Barani.