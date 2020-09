Monikà torna alle finali nazionali del Sanremo Rock & Trend Festival

Monikà torna per il secondo anno consecutivo alle finali nazionali del Sanremo Rock & Trend Festival, giunto alla trentatreesima edizione e in programma da lunedì a sabato (7-12 settembre) nel prestigioso Teatro Ariston, con la conduzione di Gigio D’Ambrosio e Laura Ghislandi di Rtl 102.5.

L’artista valdinievolina (il vero nome è Monica Bacci, vive a Ponte Buggianese e lavora a Pescia) porterà sul palco sanremese la canzone inedita “Nel gioco dell’amore”.

Monikà, che può contare sulla collaborazione del press office di Patrizia Faiello, è pronta a esibirsi davanti a una giuria d’eccellenza. Tra gli “stellati” del Sanremo Rock troviamo infatti anche Andy dei Bluvertigo, Vittorio De Scalzi dei New Trolls e Vittoria Hyde di Radio Dee Jay. Presidente dell’evento sarà il maestro Angelo Valsiglio, che si avvale dell’organizzazione di Leo Giunta.

E in attesa di conoscere il verdetto finale nella città dei fiori, Monikà ha già sufficientemente piena l’agenda dei suoi appuntamenti. La cantante si è infatti già qualificata per le finali del Trofeo Nilla Pizzi a Salsomaggiore; il 27 settembre volerà poi a Cava di Matera per la manifestazione “Promuovi la tua musica”, evento presieduto da Antonio Vandoni (direttore artistico di Radio Italia); infine a ottobre Monikà ritroverà il maestro Valsiglio al Teatro Camploy di Verona e presenterà la video-cover di “L’amore va oltre” di Gatto Panceri

Fonte: Ufficio stampa