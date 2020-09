Affidato l'incarico per il progetto di recupero dell'Opera Pia

Entro ottobre sarà consegnato al Comune il progetto di fattibilità. Successivamente verrà fatta un'analisi accurata con gli uffici per poi dare l'incarico e proseguire con la progettazione esecutiva. Queste fasi sono puntualmente comunicate alla Fondazione Pisa.

"Il recupero del complesso dell'Opera Pia è strategico e funzionale - afferma il sindaco Sergio Di Maio -. Si inserisce nel solco della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente di proprietà comunale e va di pari passo con il recupero già avviato della parte est della frazione capoluogo: lo scorso dicembre abbiamo inaugurato i nuovi uffici nell'ex Albergo Terme ed è in corso anche il recupero del primo piano dell'edificio. Toccherà poi anche al Parco dei Pini (e l'ex baracchina al suo interno), all'anfiteatro e all'hotel Granduca. Capisco che passando di lì i cittadini si domandino come mai certe zone si presentino in un certo modo: quello che cerco di spiegare sempre è che un'amministrazione comunale si muove per atti e stiamo compiendo tutti i passaggi (tra cui il reperimento di co-finanziamenti) per riqualificare zone che ne hanno bisogno. Confermo la volontà e l'impegno da parte di tutti noi di cambiare in meglio San Giuliano Terme, in questo caso la frazione capoluogo e confermo anche la costanza del lavoro degli uffici per ottenere risultati concreti, visibili, tangibili. Cosa intendiamo con relazioni urbane? Sono quelle relazioni che riguardano il recupero del Parco dei Pini, del Fosso del Mulino, del Rio delle Croce e delle Stallette. Quello che chiedo ai cittadini della frazione capoluogo è pazienza e fiducia: le azioni messe in campo, che termineranno prima del termine di questa legislatura, disegneranno una nuova San Giuliano Terme. Ricordiamo anche i lavori in via Roma, dove ci sarà una riqualificazione della zona stazione: la porta d'ingresso di San Giuliano Terme.