Palio del Cerro annullato: i capitani prestano giuramento in attesa del 2021

Per la prima volta nella sua storia il Palio del Cerro non si disputerà. La tradizionale manifestazione storica giunta alla 52°edizione, evento simbolo di Cerreto Guidi, si terrà nel 2021, quando il popolo delle quattro contrade tornerà a invadere il borgo mediceo e a sostenere i propri colori nei giochi che assegnano il Palio.

Sabato 5 settembre nel giorno in cui avrebbe dovuto tenersi il Palio del Cerro 2020, nel Giardino antistante la Villa Medicea, nel rispetto nelle normative anti contagio, i capitani hanno prestato un solenne giuramento in vista del prossimo anno. Un’occasione per dare il senso dell’attaccamento al Palio e della sua presenza anche in un momento difficile in cui, per causa di forza maggiore, non può essere disputato.

Al suono delle chiarine e al rullo dei tamburi, accompagnati dai nobili e dalle dame, i capitani di Porta Caracosta, Porta Fiorentina, Porta al Palagio e Santa Maria al Pozzolo hanno prestato giuramento davanti al Granduca di Toscana, Cosimo de’ Medici e alla figlia Isabella. Tutto questo è avvenuto in un clima suggestivo e carico di emozioni.

Il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, prendendo brevemente la parola alla fine della cerimonia, ha ringraziato le contrade, la Pro Loco, con in testa il presidente Lorenzo Brunori, per la bella iniziativa che getta un ponte ideale verso la manifestazione del prossimo anno.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa