Pescatore ottantenne disperso all'Isola d'Elba

Un pescatore di ottanta anni risulta disperso in mare all'isola d'Elba dalla giornata di ieri, sabato 5 settembre. Era uscito da solo in barca da Procchio (Marciana Marina) alle 15. A dare l'allarme i familiari che non lo hanno visto rientrare. L'imbarcazione è stata individuata di fronte a Chiessi, ma senza l'anziano a bordo.

Subito sono partite le ricerche che sono tuttora in corso con motovedette ed elicotteri della guardia costiera, carabinieri guardia di finanza e polizia penitenziaria, con il coordinamento dalla direzione marittima di Livorno. La barca dell'uomo è stata ritrovata davanti alla costa ovest dell'isola con il motore ancora acceso.

I vigili del fuoco del comando di Livorno, su richiesta della Capitaneria di porto di Livorno, hanno attivato il nucleo elicotteri di Arezzo con l'aeromobile Drago 126, per la ricerca del pescatore. Le operazioni di ricerca sono state disposte nello specchio di mare ad ovest dalla costa dell'Isola D'Elba nella zona Pomonte. La ricognizione aerea è terminata senza esito.