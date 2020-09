Presunta molestia sessuale su 13enne in Maremma

Una tredicenne avrebbe subito molestie sessuali in un campeggio della Maremma. Sono in corso degli accertamenti da parte dei carabinieri di Grosseto sulle presunte molestie. La minore era in vacanza con la famiglia, le indagini sono scattate dopo l'intervento dei militari nel camping a seguito di una lite.

Il diverbio, stando a La Nazione, avrebbe riguardato altre questioni ma nell'occasione sarebbe emerso il racconto su presunte molestie subite da parte di un conoscente della sua famiglia.