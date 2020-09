Una 57enne di Castelfiorentino è stata denunciata per furto in un supermercato. La donna ha cercato di oltrepassare le casse del Salvatempo alla Coop di via Leonardo da Vinci di Castelfiorentino 'barando' sulla spesa: aveva battuto 34 euro invece della spesa reale di 187 euro. Sono intervenuti i carabinieri di Empoli che l'hanno denunciata. La refurtiva è stata restituita al supermarket.