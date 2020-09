Scuola, il vice ministro Ascani in visita nel Chianti

Una domenica speciale tra le scuole del Chianti in compagnia della viceministra Anna Ascani. Nel pomeriggio di oggi (6 settembre) la viceministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel Governo Conte sarà in visita nel territorio chiantigiano per conoscere alcuni degli investimenti più rilevanti realizzati dai Comuni dell’Unione comunale del Chianti fiorentino nel settore dell’edilizia scolastica, in vista del suono della prima campanella, previsto il 14 settembre.

Alla viceministra saranno illustrate le opere di riqualificazione e consolidamento strutturale, una nuova realizzazione e alcuni interventi di ampliamento e adeguamento alle misure anticovid, effettuati al tempo del Covid. Il tour partirà dalla nuova scuola dell’infanzia di Marcialla, La Casa dell’Arcobaleno, alle ore 16.30. La viceministra, accompagnata dai sindaci del Chianti, farà un sopralluogo all’edificio, uno dei modelli di bioedilizia più all’avanguardia, inaugurato proprio questa mattina, che ha una storia complessa alle spalle. Aperta dagli anni ‘70, la Casa dell’Arcobaleno è stata chiusa nel 2016 dall’allora Comune di Barberino Val d’Elsa, per motivi legati alla stabilità sismica e strutturale, successivamente demolita e ricostruita su progetto degli architetti Alberto Masoni e Sandra Calosi approvato dall’Unione comunale. Oggi riapre e rinasce grazie ad un investimento messo in campo dall’Unione comunale del Chianti fiorentino e dal contributo della Regione Toscana, nell’ambito del piano nazionale degli interventi ministeriali sul tema Edilizia sicura.

La tappa successiva, in programma alle ore 18, sarà alla scuola secondaria di primo grado Ippolito Nievo di San Casciano. In questo caso il sindaco mostrerà alla viceministra l’investimento messo in campo dal Comune pari a circa un milione di euro. Si tratta della scuola più estesa di San Casciano, caratterizzata dalla presenza di 24 aule per una capienza di oltre 500 studenti. L’opera si inserisce nel piano degli interventi previsti nel 2020. L'investimento, sostenuto per gran parte da risorse ministeriali cui si aggiunge un contributo del Comune, ha mirato al consolidamento della struttura che si estende per 5.500 metri quadri. Il tour prosegue nei territori limitrofi dell’area fiorentina come Bagno a Ripoli e Rignano sull'Arno.

