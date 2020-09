Unicoop Firenze, raccolta fondi per il Tempietto del Nottolini a Lucca

Un nuovo mecenatismo per riportare a nuova vita il Tempietto del Nottolini. Dopo l’avvio dei lavori per il primo lotto dell’intervento di restauro, sostenuti dal Comune per 120mila euro e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per 190mila euro, ecco che Unicoop Firenze ha formalizzato la sua proposta per raccogliere i fondi necessari per sostenere economicamente il secondo lotto dell’opera di ristrutturazione e restituzione alla collettività di uno dei monumenti-simbolo di Lucca. Una proposta che è stata ufficialmente accettata da Palazzo Orsetti. L’obiettivo è raccogliere 100mila euro: si tratta di una vera e propria raccolta fondi, coordinata da Unicoop Firenze, impegnata già da tempo a promuovere campagne di crowdfunding per la tutela culturale, storico-artistica e ambientale del patrimonio toscano e italiano. L’obiettivo della formula di sponsorizzazione trovata da Unicoop Firenze e amministrazione comunale è infatti quello di rafforzare il legame tra monumenti e persone, così da sensibilizzare ulteriormente i cittadini nella cura e nella salvaguardia del bene comune. Un “nuovo mecenatismo”, dunque, orientato alla realizzazione di progetti di conservazione, recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale locale. Con un duplice obiettivo: da un lato, attrarre ulteriori risorse, svolgendo così un ruolo di catalizzatore; dall’altro, promuovere il senso di responsabilità e d’appartenenza, che sono elementi fondanti della nostra stessa identità.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa