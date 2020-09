Visita del direttore degli Uffizi a Poppi, Anghiari e Chiusi della Verna

Tour nel Casentino ieri per il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt. Tre le tappe del viaggio, effettuato nell'ambito del piano di collaborazioni "ad arte" che le Gallerie stanno portando avanti sul territorio toscano. In mattinata il direttore è stato a Poppi: ricevuto dal sindaco Carlo Toni e dalla sua giunta nel celebre castello, è poi intervenuto per un saluto al Premio letterario Casentino. Nel pomeriggio Schmidt ha visitato il santuario della Verna: ad illustrargli i tesori e gli spazi del luogo sacro, incluso il romitorio di San Francesco è stato lo stesso padre guardiano del santuario, Francesco Brasa. In serata ultima tappa ad Anghiari, dove il direttore degli Uffizi ha incontrato il sindaco Alessandro Polcri e, prima di rientrare a Firenze si è concesso un passaggio alla Mostra dell'Artigianato.