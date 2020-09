I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti a Terranova Bracciolini in via Poggilupi, per un incendio di sfalci e scarti di potatura all'interno di un vivaio. Il rogo si è sviluppato verso le 5 di oggi, domenica 6 settembre. Sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e smassamento. Sul posto due automezzi e cinque unità.