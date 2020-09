8 settembre, 77° Anniversario della Proclamazione dell’Armistizio: la cerimonia a Livorno

Martedì 8 settembre, alle ore 10, si terrà in piazza Damiano Chiesa la cerimonia istituzionale in occasione del 77° anniversario della Proclamazione dell’Armistizio del 1943.

L’assessore alla cultura del Comune di Livorno , in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, insieme ai rappresentanti delle associazioni dei partigiani, degli ex deportati, internati e perseguitati dal nazifascismo (ANPI, ANED, Associazione Nazionale Ex Internati e Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti Livorno) presenzierà alla cerimonia di deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai caduti nei Lager Nazisti. Saranno presenti autorità civili e militari.

Modifiche alla viabilità - Sarà istituito il divieto di transito ( a partire dalle ore 10 per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della cerimonia) e di sosta con rimozione forzata ( dalle ore 7 fino al termine della cerimonia) su entrambi i lati nella corsia centrale di piazza Damiano Chiesa compresa tra viale Petrarca e via di Salviano.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa