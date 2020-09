Aggredito e accoltellato vicino alle Cascine a Firenze, ferito 35enne

Due uomini a volto coperto, di cui uno armato di pistola, hanno aggredito un 35enne in piazza Vittorio Veneto. È successo intorno alle 6 a Firenze, nei pressi del parco delle Cascine. L'uomo è stato raggiunto da un fendente a un fianco, ma non sarebbe in pericolo di vita.

È stato il 35enne a raccontare alla polizia di essere stato avvicinato da due malviventi a volto coperto, uno dei quali armato anche di pistola, e di essere stato ferito con un coltello dopo che, impauritosi alla vista dell'arma, aveva gettato contro di loro una bottiglia di vetro. Il suo racconto è stato confermato da un testimone. Ricerche e indagini in corso.