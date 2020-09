Al via il prossimo Virtual Open Day di Istituto Marangoni Firenze

E’ in programma il 18 settembre alle ore 16.00 il prossimo Virtual Open Day di Istituto Marangoni Firenze, in un format interamente digitale: una formula consolidata e di successo per coinvolgere i giovani talenti che sognano un futuro nel mondo della moda e dell’arte in ogni parte del mondo.

Durante il Virtual Open Day il pubblico potrà approfondire i percorsi formativi della scuola e l’offerta dei programmi didattici proposti nei corsi undergraduate e postgraduate, in attesa di poter di vivere di persona l’atmosfera coinvolgente delle aule e laboratori della sede in via dè Tornabuoni, il cuore di una città rinomata in tutto il mondo per la sua storia, le sue eccellenze artigianali e l’arte nella sua espressione più raffinata.

Inoltre, per poter permettere ai giovani e potenziali talenti di conoscere e approfondire l’eccellente offerta accademica della scuola di persona, Istituto Marangoni Firenze organizza dal 7 settembre, per un’intera settimana, l’Open Week della School of Fashion & Art.

Ad aprire le porte virtuali di Istituto Marangoni e a dare il benvenuto sarà Ivana Conte, Director of Education di Istituto Marangoni Firenze, che presenterà le unicità di una scuola che propone, oltre che un’ampia offerta di corsi moda, un ricco ed esclusivo programma di studi dedicati al mondo dell’arte, art management e arti visive multimediali.

L’open day sarà l’occasione per approfondire nello specifico l’offerta dei corsi messa a punto dalla scuola nelle diverse aree attraverso la voce dei suoi docenti, coinvolti quotidianamente, con competenza e passione, nella formazione delle future generazioni di professionisti di successo. I Tutor e Programme Leader della scuola racconteranno come sono strutturati i corsi e quali competenze sarà possibile acquisire: Manuel Ventroni introdurrà l’area di Fashion Design, Riccardo Rubino permetterà un approfondimento su Fashion Styling, Svenja Niessen sul Fashion Business e Francesca Giulia Tavanti entrerà nel merito dei corsi dedicati all’Arte.

L’evento sarà inoltre l’occasione per conoscere meglio alcuni eccellenti Alumni della scuola: testimonianze di talenti che, con passione e dedizione, dopo il percorso formativo in Istituto Marangoni, hanno realizzato il sogno di lavorare nel mondo della moda e dell’arte e che saranno coinvolti in un dialogo a più voci da Tracy Bray, Careers Service & Industry Relations di Istituto Marangoni Firenze.

Cristina Tinacci, Admission & Orientation Specialist, concluderà l’evento chiarendo tutti gli aspetti relativi al processo di ammissione ai corsi e approfondirà i piani di studio, per essere di supporto e orientamento nella ricerca del migliore percorso didattico.

Per maggiori informazioni e per registrarsi agli Open Day: https://www.istitutomarangoni.com/landing_pages/it/open-day/firenze/