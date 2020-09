Autunno solidale a Firenze con le visite guidate di Pallium Onlus e Legamidarte

L’associazione scientifica Pallium Onlus di Firenze in collaborazione con l’associazione culturale “Legamidarte” e grazie al patrocinio del Comune di Firenze, ha organizzato prossimo autunno, un programma di sei visite guidate che porteranno i partecipanti a conoscere e approfondire la storia dei più importanti luoghi della città di Firenze.

La serie di visite guidate, che nascono in ricordo della vicepresidente di Pallium Ilaria Taddei, sono aperte a tutti ed hanno lo scopo di mantenere vivo il ricordo di una persona concreta e sensibile che ha contribuito alla crescita dell’associazione.

“E’ con grande gioia che anche quest’anno annunciamo il programma di visite guidate nella nostra città” – dichiarano il presidente Graziano Piccardi e la direttrice sanitaria Valeria Cavallini - “un momento per mantenere vivo il ricordo e l’attività di Ilaria, grande appassionata di arte, che in questi anni ha portato avanti con grande professionalità ed impegno, una attività importantissima per la nostra associazione.”

Il costo delle visite è di 10€ a persona (20€ per l’evento commemorativo dell’11 Ottobre) e l’intero importo sarà devoluto alle attività si assistenza domiciliare dell’associazione Pallium.

L’associazione scientifica Pallium Onlus

Dal 2001 a Firenze assiste a domicilio malati oncologici, neurologici e anziani in condizioni di non autosufficienza attraverso un servizio specialistico e gratuito che ha lo scopo di limitare gli accessi in ospedale o in altre strutture di ricovero. Il paziente viene seguito in qualsiasi fase della malattia, sin dal momento della diagnosi, in accordo col medico di Medicina Generale. Gli interventi assistenziali di Pallium si sono intensificati in coincidenza con la pandemia. Ciò evidenzia, se necessario, quanto il potenziamento dell'assistenza a casa rappresenti per l'organizzazione sanitaria stessa una scelta improrogabile.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE VISITE

Sabato 19 settembre: Passeggiata nella Firenze medievale

Guida: Stefania Vasetti

Ritrovo: Piazza Duomo ore 9,30

Domenica 11 ottobre: Giornata in ricordo di Ilaria

Visita guidata della chiesa di Ognissanti a Firenze con dedica musicale del violinista Marco Papeschi. Previsto l’intervento del presidente di Pallium

Guide: Rita Tambone e Stefania Vasetti

Ritrovo: Chiesa di San Salvatore ore 16,00

Sabato 17 ottobre: La decorazione tra Sette e Ottocento a Palazzo Pitti

Guida: Clarissa Morandi

Ritrovo: Piazza Pitti ore 10,00 (ingresso al museo 8,5€ ridotto 4,25€ gruppo max di 10 persone)

Giovedì 5 novembre: Museo Primo Conti con visita del parco

in alternativa: Passeggiata per le strade di Firenze alla scoperta della statuaria più importante e significativa della città: "Perché non parli?"

Guida: Rita Tambone

Ritrovo: Via Giovanni Duprè ore 10.00 (ingresso al museo Conti 3€)

Sabato 21 novembre: Oratorio dei Buonomini di San Martino e gli affreschi della Scuola del Ghirlandaio

Guida: Carla Milloschi

Ritrovo: Piazza San Martino ore 15,00

Giovedì 10 dicembre: Cenacolo di Andrea del Sarto

Guida: Silvia Martini

Ritrovo: Via San Salvi 16 ore 10,00

Per informazioni e prenotazioni:

Segreteria organizzativa

Telefono: 0552001292 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13)

E-mail: info@palliumonlus.org

www.palliumonlus.org Pallium Firenze

Fonte: Associazione Pallium Onlus