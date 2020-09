Canottieri Limite tricolore, grande inizio nella ripartenza dopo lo stop Covid

La Canottieri Limite è tricolore nel quattro con Master e riparte alla grande nella prima gara dopo lo stop Covid.

Limite è presente alla prima gara che riporta il canottaggio italiano sui campi di regata dopo lo stop dovuto alla pandemia e onora ancora i colori bianco celesti con un oro nel quattro con e un bronzo nel singolo.

A Ravenna sul bacino della Standiana non si raggiungono i numeri delle scorse edizioni, ma sono oltre 400 gli atleti che si sono sfidati per la conquista dei tricolori 2020.

I canottieri master della Limite accompagnati da Saverio Cecchi, dirigente della gloriosa Società limitese oltre a ricoprire l'importante carica di Presidente UCINA non perdono un colpo e vanno oltre le aspettative.

Stravince il quattro con Master E di Michele Toscani, Giovanni Guidi, Mario Pozzolini ed Enrico Cecchi con al timone Alessandro Cecchi che si presenta sulle boe rosse degli ultimi 250mt con un netto vantaggio, chiudendo la gara con largo margine. Prestigiosa la medaglia di bronzo di Volfango Paolucci in una finale del singolo Master E combattuta fin dalle prime battute della gara.

La Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica si dimostra ancora una volta inarrestabile anche davanti alle difficoltà di una pandemia mondiale grazie anche ai preziosi sponsor.

La nostra atleta Greta Reali è stata convocata per la partecipazione agli Europei Junior, ma in questo anno particolare con i problemi dovuti alla pandemia, attendiamo da decisione degli organi federali per quanto riguarda la partecipazione dell'Italia in quanto forse è prevista la quarantena per gli azzurri che dopo la gare rientrano in Italia.

Fonte: Canottieri Limite