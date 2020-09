Ciclopista e ponte sulla Pesa, lavori in chiusura a Montelupo

In dirittura di arrivo i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che collega la stazione ferroviaria a viale Umberto I e per il rifacimento del ponte sulla Pesa a Montelupo Fiorentino.

I lavori lo ricordiamo sono iniziati intorno a metà gennaio e pur risentendo di qualche ritardo dovuto all’emergenza sanitaria, sono stati eseguiti in tempi rapidi.

La prossima settimana sono previsti lavori di sistemazione della carreggiata e l’asfaltatura dell’intero tratto compreso fra viale Umberto I e l’hotel Baccio.

Per consentire lo svolgimento delle attività sarà istituito il senso unico alternato dalle 8.00 alle 18.00; mentre nei giorni di giovedì e venerdì la strada sarà chiusa al transito veicolare dalle 8.00 alle 18.00.

La viabilità alternativa è la seguente.

Chi arriva da Capraia e Limite deve girare in via Giro delle Mura, da lì andare verso Samminiatello e da via Pavese immettersi sulla statale 67.

Coloro che arrivano da Empoli e devono raggiungere la stazione ferroviaria e Capraia e Limite devono procedere dritto sulla statale 67, svoltare in via Pavese, passare davanti al Museo e immettersi in via Giro della Mura.

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito della Ciclopista dell’Arno e ha previsto:

1. Riorganizzazione dell’intersezione tra ciclopista della Pesa con la ciclopista dell’Arno, tra Piazza VIII Marzo 1944, via Raffaello Caverni e viale Umberto I.

2. Riorganizzazione della carreggiata sul ponte della Pesa con un leggero ampliamento del piano stradale sia a monte sia a valle, per separare i percorsi pedonali da quelli ciclabili.

3. Realizzazione del nuovo tratto ciclabile sulla via Roma in riva di Pesa, con conseguente allargamento e messa a norma del marciapiede sull’altro lato.

Saranno quindi separate percorrenza pedonale e ciclabile: la prima sotto i palazzi di via Roma, la seconda a ridosso della spalletta del torrente Pesa.

Entro il mese di settembre con ogni probabilità si terrà l’evento di inaugurazione del tratto di pista ciclabile.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa