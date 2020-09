Club Scherma Cambiano riparte tra borse di studio e attività agonistica

Sta per avere inizio un altro anno “accademico” un po' ovunque, nella scuola, nell’arte in tutte le sue forme, nello sport e sarà un anno all’insegna delle regole e del rispetto ancor più di sempre.

Sta per avere inizio un altro anno anche per la scherma e nello specifico per il Club Scherma Cambiano.

Le attività del Club Scherma empolese ripartono da Lunedì 7 settembre 2020. Con grande entusiasmo riprendono il via i nostri atleti e chiunque avesse voglia e desiderio di far avvicinare i propri figli/e alla pratica di questo meraviglioso sport. In un momento di incertezza, messe a punto tutte le procedure di sicurezza necessarie per una ripresa che possa garantire serenità e protezione a tutti gli atleti ma anche a tutti gli operatori, in ottemperanza ai decreti del Consiglio della Presidenza del Consiglio, della Regione Toscana e delle direttive attuative della Federazione Italiana Scherma, si comincia ad impostare un nuovo anno con il pressante desiderio di riprendere da dove si era lasciato e di far bene.

Naturalmente lo stop forzato che ha imposto la pandemia, sotto tutti i punti di vista ed a tutti i livelli, ha fatto anche sì che si potesse in qualche modo riflettere in modo puntuale e provare a creare qualcosa di nuovo e di corroborante, superando quelle piccole criticità fisiologiche e cercando strade innovative.

Il Club Scherma Cambiano sta provando a mettere a frutto l’esperienza e le capacità dei suoi istruttori per far nascere e sviluppare una metodologia di insegnamento all’avanguardia e ancor più stimolante per coloro che si avvicinano per la prima volta alla scherma e per coloro che ne hanno fatto una motivazione di vita.

Tutti i corsi dalla pre-agonistica, per i più piccoli, alle categorie agonistiche, per i più grandi, saranno operativi.

Inoltre, come novità di questo nuovo anno che sta per avere inizio, per i bambini di età compresa fra i 7 ed i 9 anni a cui si volesse far praticare uno sport dai grandi contenuti educativi e tecnici è stata attivata una Borsa di Studio Sportiva che permette di avvicinarsi a questo sport con un vero e proprio corso di scherma della durata di 10 mesi (settembre-giugno) e completamente gratuito. Il bambino conoscerà la scherma mediante il gioco in cui apprenderà tutte le abilità motorie necessarie (agilità, equilibrio, psicomotricità, orientamento, ecc.), ma anche la tecnica e la tattica di base fino ad arrivare agli assalti in pedana.

Per informazioni visitare il sito www.clubschermacambiano.it e per richiedere dettagli scrivere a info@clubschermacambiano.it, verrete ricontattati per ricevere tutte le indicazioni necessarie.

Fonte: Club Scherma Cambiano