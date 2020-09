Inaugura il comitato elettorale di Cicala (Fdi): "Crocifisso, santi e pelli non potevano mancare"

benedetta Cicala, candidata in consiglio regionale per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali e membro fondatore del Dipartimento regionale equità sociale e disabilità di Fratelli d’Italia, ha inaugurato ieri il suo comitato elettorale a Santa Croce sull’Arno in via Provinciale Francesca Sud 77 insieme a Matteo Bagnoli, capogruppo in Consiglio comunale d’opposizione a Pontedera e candidato in Consiglio regionale.

«Ho scelto di candidarmi - ha detto Cicala - perché spinta dalla volontà di rappresentare il mio territorio. È ciò che faccio già come consigliere comunale a Santa Croce sull’Arno. Tale volontà è testimoniata anche dai simboli che ho voluto fossero presenti nella sede del mio comitato elettorale: il crocifisso, Santa Cristiana, San Michele Arcangelo e non potevano mancare le pelli. Questi sono i simboli che ci rappresentano, che definiscono chi siamo. E la politica ha il compito di tutelarli e difenderli.

Ci sono tre pelli, una bianca, una rossa e una verde perché quando si parla di made in italy, spesso ci si riferisce al made in Toscana e, per quanto riguarda la pelle e il cuoio, si fa riferimento al made in Comprensorio del Cuoio. La Toscana ha bisogno di ripartire proprio dai suoi simboli e dai territori più marginali ma che costituiscono la vera ricchezza per un nuovo sviluppo socio economico dopo la fase drammatica che il Paese ha vissuto e sta vivendo.

Il comitato elettorale rappresenta uno spazio aperto a tutti, dove potrò ascoltare le richieste dei cittadini per portarle all’attenzione del governo regionale. Il 20 e 21 settembre abbiamo una straordinaria possibilità, quella di mandare a casa il Partito democratico e una sinistra che non riescono più a rispondere ai bisogni dei cittadini. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato».