Commissione covid e orario scaglionato per gli ingressi al liceo Marconi

In vista della ripresa delle lezioni dal 14 settembre, il Liceo Marconi di San Miniato, dopo un'attenta verifica degli spazi di distanziamento delle postazioni dei banchi, accoglierà tutti i suoi alunni in presenza con il rispetto delle misure di contenimento della pandemia da coronavirus Covid-19, indicate nel Documento del Comitato Tecnico Scientifico con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS 58/2020 del 21/08/2020). Il Regolamento d'Istituto sarà integrato con il Regolamento della Didattica Digitale Integrata (DDI) che sarà utilizzata nell'eventualità di una chiusura della scuola o sospensione della didattica in presenza nonché con le misure previste per la prevenzione del richio di contagio. Allo stesso modo, il Patto Educativo di Corresponsabilità sarà integrato con le indicazioni delle presenti Linee Guida del Liceo Marconi.

É prevista la presenza di una Commissione Covid formata dal Dirigente Scolastico, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dal Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), dal Medico Competente e dal Referente Covid. La Commissione si occuperà della gestione dei cosiddetti casi sospetti Covid nonché dei rapporti con gli altri enti istituzionali e l'ASL. La scuola è costantemente in contatto con l'Ufficio Scolastico Regionale (di cui recepisce ed attua tutte le direttive), con I'ASL di riferimento, con gli EE. LL. e tutti gli attori coinvolti nella prevenzione del contagio.

Ingresso ed uscita. Nel cortile della scuola è presente una pensilina (ex area parcheggio automobili) che permetterà la sosta in sicurezza e con il giusto distanziamento degli alunni in attesa dell'ingresso in aula che avverrà scaglionato su tre orari (classi prime; classi seconde e terze; classi quarte e quinte) dai tre ingressi di seguito descritti:

- ingresso anteriore: classi ubicate al piano primo (l'elenco delle classi è presente nella cartellonistica all'ingresso e in allegato alla presente)

- ingresso posteriore: classi ubicate al piano terreno

- scala antincendio: classi ubicate al piano secondo.

L'uscita degli alunni avverrà ugualmente con uno scaglionamento su tre turni con l'utilizzo del percorso usato per l'ingresso. All'interno ed all'esterno della scuola i percorsi saranno segnalati adeguatamente con cartellonistica sia verticale che orizzontale. I docenti avranno cura di entrare in classe 5 minuti prima dell'ingresso degli alunni e all'ultima ora di lezione faranno in modo che gli alunni siano pronti per tempo all'uscita in modo da non creare assembramenti dovuti a ritardi, nel caso la classe dovesse attardarsi in aula dopo il suono della campanella, il docente posticiperà l'uscita dopo il turno di uscita delle ultime classi. L'orario di ingresso/uscita e delle lezioni sarà comunicato prima dell'inizio della scuola e pertanto si invita a visionare costantemente il sito della scuola (www.liceomarconi.net) che è sempre aggiornato.

Spostamenti all' interno dell'edificio. Si invita tutto il personale (docenti, alunni, ATA) al rigoroso rispetto delle misure di distanziamento e all'utilizzo della mascherina per tutto il tempo di permanenza nell'istituto (ad eccezione degli alunni durante le lezioni quando sono seduti al banco loro assegnato). Si invitano gli alunni a ridurre allo stretto necessario le uscite dall'aula e dal piano assegnato alla classe.

Fonte: Liceo 'G. Marconi' di San Miniato