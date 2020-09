Coronavirus, appello alla raccolta fondi per Stella Maris

La Fondazione Stella Maris rilancia la raccolta fondi solidale per dotare i laboratori delle attrezzature per la diagnosi del COVID-19 con tecnologia molecolare rapida e per supportare le altre necessarie misure anticontagio. Questo consentirà a tutti i pazienti dell’Istituto (l'IRCCS di Calambrone e le RSD di San Miniato e Montalto) l’accesso ai tamponi, obbligatori per il ricovero. Tempi brucianti per una missione possibile, raccogliere le risorse necessarie per sostenere il progetto.

L’appello

Donare è facile, basta accedere alla piattaforma dedicata, allestita con le immagini dei nostri operatori che hanno garantito i servizi durante il lockdown.

https://donazioni.fsm.unipi.it

Un periodo fuori dall’ordinario richiede un aiuto straordinario. E’ l’appello che la Fondazione Stella Maris lancia alle famiglie e al territorio, chiedendo il sostegno al progetto solidale.

Fonte: Ufficio Stampa