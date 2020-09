Covid-19, 87 positivi nel personale scolastico: 6 a Empoli

Sono 9.220 i test sierologici volontari eseguiti al personale scolastico nella settimana dal 31 agosto al 5 settembre con solo 87 positivi. Anche nella seconda settimana dello screening preventivo rivolto al mondo della scuola l'adesione è stata alta e importante l'attività svolta dai servizi dell'Azienda USL Toscana centro che è distribuita capillarmente su tutti i territori. I test sono effettuati in tutti gli ambulatori dedicati della Ausl Toscana centro, ed eseguiti nei quattro laboratori aziendali di Prato, Empoli, Firenze e Pistoia.

Nella settimana dal 24 al al 28 agosto i test erano stati 7.801 con 75 positivi rilevati.

A Empoli sono stai effettuati 1.452 test e rilevati 6 positivi con una percentuale del 0,41.

Nel territorio fiorentino i test sono stati 4.525 , i positivi 47 con una percentuale del 1.00%. Nella zona pistoiese i test eseguiti sono invece stati 1.748 , i positivi 21 e la percentuale pari al 1,18%. A Prato su 1.439 test sono risultati positivi in 13 e la percentuale è del 0.90%.

Il metodo utilizzato dai laboratori della Ausl Toscana centro per gli screening sierologici sul personale docente e non, è un metodo in chemiluminescenza che prevede il dosaggio di anticorpi totali anti SARSCoV2. Il test utilizzato non distingue i diversi anticorpi (IgG e IgM) ma è finalizzato ad individuare i negativi ed i positivi che dovranno effettuare il tampone naso faringeo, test di riferimento nella diagnosi di infezione da SARSCoV2. Coloro che sono risultati positivi al test sierologico di screening, d evono contattare il numero verde regionale 800556060 per effettuare il tampone orofaringeo che confermerà o meno definitivamente la positività o no.

I test sierologici dedicati al personale scolastico proseguiranno anche la prossima settimana.

Ad oggi le prenotazioni registrate fino al prossimo 11 settembre sono complessivamente 25.545.

A Empoli 3.761 presso gli ospedali di Castelfiorentino e Fucecchio e nei presidi di Empoli e San Miniato Basso; a Firenze centro 7.638 presso l'Azienda Universitaria Ospedaliera di Careggi, l'ospedale San Giovanni di Dio, la Casa della Salute di viale Morgagni e i presidi Le Piagge, D'annunzio e Santa Rosa; a Firenze nord-ovest 2.063 nei presidi di Campi Bisenzio, Lastra a Signa e Sesto Fiorentino e 2.074 a Firenze sud-est presso gli ospedali Santa Maria Annunziata, e Serristori e al Poliambulatorio di San Francesco; nel Mugello 832 all'ospedale di Borgo San Lorenzo; nell'area pistoiese 2.130 in Valdinievole e 2.923 a Pistoia presso le Case della Salute di Agliana e Quarrata, nel presidio territoriale di Pistoia, all'ospedale di San Marcello, all'ospedale di Pescia nel Poliambulatorio ex Filanda e nei presidi di Monsummano e Montecatini; a Prato 4.124 al poliambulatorio Giovannini.

La scorsa settimana le prenotazioni erano state 20.987.

Fonte: Ufficio Stampa