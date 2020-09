Coronavirus, riprendono in sicurezza le attività di AIMA

Da oggi, Lunedì 7 Settembre, AIMA Empolese Valdelsa – Valdarno inferiore riapre i suoi centri ascolto nel pieno rispetto delle normative anti-COVID.

Per poter richiedere un colloquio presso lo sportello di Empoli, sito presso il Centro Servizi della Misericordia in via Cavour, 43/b, è obbligatoria la prenotazione. Per prendere un appuntamento è sufficiente telefonare ai numeri 3669591425 o 0571711853 dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 oppure scrivere una mail ad aimaempoli@gmail.com indicando le proprie generalità.

Per richiedere un colloquio presso il centro ascolto di Castelfiorentino (sede AUSER, p.zza Gramsci, 17) è possibile mettersi in contatto con il responsabile del gruppo operativo Valdelsa dell’associazione, sig. Giampiero Longaresi, dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 al numero 3480333178.

Il centro ascolto presso La Scala-San Miniato (PI) resterà ancora chiuso. In alternativa è possibile rivolgersi allo sportello di Empoli.

Per l’accesso ai centri ascolto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina e l’igienizzazione delle mani con l’apposito gel posto all’ingresso.

L’erogazione dei servizi connessi alla Tessera Sanitaria a cura della Bottega della Salute riprenderà all’arrivo dei nuovi civilisti previsto per Ottobre.

Per restare aggiornati e per ulteriori informazioni potete seguire la pagina Facebook AIMA Empolese Valdelsa – Valdarno Inferiore, il profilo Instagram @aima.empoli o visitare il sito www.aimaempolesevaldelsavaldarnoinf.org.

Fonte: AIMA Empolese Valdelsa – Valdarno