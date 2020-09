Coverciano, Cellai (FI): "Massima chiarezza sul destino del Centro Tecnico"

“Pretendo la massima chiarezza sul destino del Centro Tecnico di Coverciano” afferma Jacopo Cellai, candidato di Forza Italia nel collegio di Firenze 1. “È inaccettabile che passi sotto silenzio quello che si configura come uno smacco a Firenze e a tutta la Toscana. E non mi bastano certo – aggiunge – le rassicurazioni di Nardella. Le parole lasciano il tempo che trovano quando c’è un’ipotesi, non peregrina, di spostare le giovanili azzurre a Roma. Questo ci deve preoccupare perché rischiamo di perdere un patrimonio sportivo inestimabile, unico in Italia, vanto del nostro movimento sportivo nel mondo” conclude Cellai. Proprio per questo il Capogruppo azzurro a Palazzo Vecchio si è fatto promotore di una domanda di attualità al sindaco nella quale chiede, tra l'altro, “quali iniziative politiche egli intenda assumere per tutelare un centro sportivo come Coverciano, eccellenza mondiale del calcio e vanto e orgoglio della città di Firenze”.

Fonte: Ufficio Stampa