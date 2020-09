Al voto nell'Empolese Valdelsa, confronto in diretta tv tra candidati su Clivo

Un candidato per coalizione, tutti presenti a Clivo Tv (canale 680) in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Mercoledì 9 settembre alle 21.20 l'emittente televisiva di Empoli trasmetterà in diretta televisiva un confronto tra i candidati del collegio Firenze 3, ossia dei comuni dell'Empolese Valdelsa. L'evento è organizzato grazie al sostegno di gonews.it.

Gli inviti sono stati diramati per un candidato a sostegno della coalizione e del candidato presidente di riferimento.

Per il centrosinistra ed Eugenio Giani presidente sarà presente Enrico Sostegni (Pd), per il centrodestra e Susanna Ceccardi presidente sarà presente Leonardo Pilastri (Lega), per il Movimento 5 Stelle e Irene Galletti presidente sarà presente Stefania Voli, per Toscana a Sinistra e Tommaso Fattori presidente sarà presente Samuela Marconcini, per il Partito Comunista e Salvatore Catello sarà presente presidente Francesco Sale, per il Partito Comunista e Marco Barzanti presidente sarà presente Vladimiro Spinelli, per il Movimento 3V e Tiziana Vigni presidente sarà presente Rossella Ortolani.

Ogni candidato avrà un minuto e mezzo per rispondere ai 5 temi proposti, 4 dalla redazione e 1 dalle domande del pubblico. La diretta sarà visibile oltre che nel canale 680 del digitale terrestre anche sulle pagine Facebook di Clivo Tv e gonews.it. Il pubblico potrà commentare la diretta sul popolare social network. La conduzione è affidata a Elia Billero, direttore di gonews.it e Clivo Tv.

L'evento è il primo a mettere a confronto i candidati dell'Empolese Valdelsa in un dibattito in diretta.