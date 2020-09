L’elicottero dei vigili del fuoco AB412 del reparto volo di Cecina, durante la ricognizione per la ricerca di un disperso in mare ad ovest dell'isola d'Elba, alle ore 17.45 è stato dirottato in località La Foce, a Campo nell'Elba, per il recupero di una donna, deceduta dopo esser precipitata da una scogliera. I sommozzatori, a bordo dell’aeromobile, hanno raggiunto il corpo senza vita della donna e l’hanno portata via in elicottero.