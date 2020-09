Code fino a 9 km alle 8.35 nel tratto di Fi-Pi-Li tra Ginestra Fiorentina (Lastra a Signa) e lo svincolo A1 Scandicci in direzione Firenze per un incidente avvenuto questa mattina attorno alle 8. Ancora non sono note le dinamiche dello scontro. L'incidente è avvenuto alle 7.45. Sul posto la polizia stradale e i sanitari inviati dal 118.