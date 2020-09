Firenze intitola una strada a Nilde Iotti

Nilde, anzi Leonilde Iotti, a 26 anni era una delle 21 deputate all’Assemblea Costituente, eletta nelle liste del Pci dal primo voto anche femminile. Dal 1979 al 1992 fu presidente della Camera dei deputati, prima donna in quel ruolo. A lei, domani mattina, sarà intitolata l’area di circolazione che inizia da Stradone dell’Ospedale e termina in un tratto di via di Scandicci. Saranno presenti, tra gli altri, la vicesindaca e assessora alla toponomastica, l'assessore alla mobilità, il sindaco di Scandicci e Livia Turco, presidente della Fondazione Iotti.

La cerimonia avrà inizio alle 11

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa