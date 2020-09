Forza Italia, i candidati dell'Empolese Valdelsa in tour con il deputato Battilocchio

In data odierna si è svolto un tour nell'Empolese Valdelsa del deputato Alessandro Battilocchio del gruppo FI, membro della XIV Commissione Parlamentare (Politiche dell'Unione Europea) che accompagnato dai candidati forzisti del collegio Firenze 3 ha visitato Fucecchio, Cerreto Guidi e Montespertoli.

A Fucecchio Battilocchio insieme ai candidati alla carica di Consiglieri Regionali Sabrina Ramello e Simone Testai, ha visitato il centro storico, prendendo atto delle notevoli potenzialità turistiche ad oggi non supportate da una progettazione ai fini del recepimento anche di fondi messi a disposizione dell'unione europea anche per la riqualificazione urbana.

Di seguito si è svolto l'incontro con Don Andrea Pio Cristiani, fondatore del Movimento Shalom, con il quale si è discusso di proplematiche sociali anche a seguito dell'emergenza Covid e dell'importanza della cooperazione internazionale; sia nel primo che nel secondo caso è pienamente condivisa la visione di sostituire al mero assistenzialismo progetti d'inserimento e di

formazione che valorizzino le persone nel contesto in cui vivono.

A Cerreto Guidi, si è svolto un incontro con i Consiglieri comunali di FI e altri esponenti anche della provincia di Pistoia, oltre che esponenti del settore turistico locale, dove si è trattato della scarsa valorizzazione delle capacità attrattive dei territori locali che dalla Regione Toscana, fino ad oggi sono stati relegati a estrema periferia turistica del capoluogo fiorentino.

Battilocchio, ha espresso il ruolo principale, che FI partito aderente al PPE, ha avuto nello stanziamento dei finanziamenti Europei per il turismo; esternando le sue perplessità in merito alla capacità sia delle amministrazioni locali che della Regione Toscana di attingere con progettualità mirate a tali risorse.

Ramello e Testai hanno sottolineato la necessità di intercettare fondi per la creazione di una industria turistica anche nell'Empolese Valdelsa, e non di spendere inutilmente risorse in progetti di promozione (come ad esempio nel MUDEV) che hanno già in passato dimostrato di non attrarre turisti.

La visita è proseguita nella Villa Medicea di Cerreto Guidi, gioiello patrimonio dell'UNESCO, che nonostante il pregio storico, non viene raggiunta dai flussi turistici importanti, a riprova della mancata valorizzazione territoriale.

A Montespertoli, vi è stato un incontro tra l'on. Battilocchio, e tutti i candidati del Collegio Firenze 3, Andrea Migliorini, Sabrina Ramello, Simone Testai e Lorella Giglioli e il consigliere della Città Metropolitana Paolo Gandola, i quali hanno incontrato rappresentanti delle aziende agricole ed agrituristiche locali, che hanno sottolineato le gravi difficoltà che tutto il settore sta attraversando a causa anche della pandemia, sottolineando nello specifico la difficoltà delle imprese di accedere al credito e di tutela sul mercato dei prodotti del Chianti in particolare vino ed olio.

Come candidati per il Collegio Firenze 3, ci siamo ripromessi che tutte queste problematiche, una volta che saremo eletti saranno affrontate con pragmatismo e determinazione: questo per venire finalmente incontro alle pressanti richieste di cambimamento delle politiche sui territori, che il PD da decenni non è mai stato in grado di realizzare.