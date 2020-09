Funerali Mattia Casalini, c'è una data

I funerali di Mattia Casalini, il 19enne morto a Castelfiorentino per uno scontro fatale tra la sua moto e un camion, si terranno giovedì 10 settembre alle 15 nella chiesa di Santa Verdiana a Castelfiorentino, a una settimana dalla morte. Lo rende noto la famiglia del giovane scomparso. Casalini si trovava in via Lucardese il pomeriggio del 3 settembre quando è avvenuto l'incidente, di fronte agli occhi degli amici biker che lo stavano accompagnando. I soccorsi per Mattia furono vani. Dopo l'autopsia disposta dal pm di turno, una volta restituita la salma verranno tenute le esequie.