Il sindaco Tarabella ricoverato al Versilia: sospese le attività istituzionali

Il sindaco Riccardo Tarabella ha sospeso per i prossimi giorni i propri impegni istituzionali. La decisione è motivata da un problema di salute che lo costringe a sottoporsi ad alcune terapie mediche presso il reparto di gastroenterologia dell'ospedale Versilia, dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, permettendogli tra l'altro di coordinarsi con la vicesindaco Valentina Salvatori per organizzare e far procedere il lavoro della giunta municipale. In virtù delle proprie deleghe, Salvatori assolverà fino al rientro del sindaco a tutte le incombenze legate alla gestione delle attività amministrative.

Fonte: Comune di Seravezza - Ufficio Stampa