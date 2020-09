La città dei lettori, appuntamento al 2021 a Firenze e in altri luoghi della Toscana

Oltre 50 incontri dal vivo in sicurezza, con oltre 40 ospiti tra premi Oscar, autori da Premio Strega e protagonisti del panorama culturale ed editoriale italiano hanno animato da giugno ad ora Firenze, Arezzo e pochissimi giorni fa, a Calenzano. Con questo lusinghiero bilancio si chiude la terza edizione de La città dei lettori, il festival dedicato al libro e alla lettura, promosso dall'Associazione Culturale Wimbledon (che l'ha ideato e curato) e dalla Fondazione CR Firenze. Ha il contributo di Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Estate Fiorentina 2020 del Comune di Firenze, Comune di Calenzano e Biblioteca Civica di Calenzano; ha il sostegno di Unicoop Firenze e IED Firenze e si avvale della cortese collaborazione della Fondazione Casa Museo Ivan Bruschi amministrata da Ubi Banca.

“Abbiamo triplicato i luoghi della manifestazione – ha dichiarato il direttore del festival Gabriele Ametrano – e dimostrato che, nonostante le difficoltà, fare cultura in sicurezza è possibile. Per il 2021 l'obiettivo è quello di estendere sempre più il nostro invito alla lettura, toccando quanti più territori possibili, intercettando giovani lettori e famiglie, lettori forti e lettori meno assidui, con appuntamenti all’insegna dell’approfondimento e della curiosità. Quest’anno non è iniziato facilmente, ma siamo orgogliosi di aver dato un segnale positivo di ripartenza e di rinascita attraverso la cultura, portando a Firenze qualcosa che fino a tre anni fa mancava: un festival di letteratura. Viva La città dei lettori!”

''Siamo felicissimi di questo risultato, insperato fino a qualche tempo fa – dichiarano i Presidenti di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e di Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron Jacopo Speranza – e ringraziamo l'Associazione Wimbledon per la competenza e l'entusiasmo con cui ha portato a compimento gli impegni che si era presi. Per Villa Bardini gli eventi di queste settimane (nell'ordine, l'arena cinematografica, il festival, la sfilata di Dolce e Gabbana) sono stati l'occasione per dargli una visibilità anche internazionale che mai aveva avuto nella sua storia centenaria. Per noi, che ne abbiamo la responsabilità nella gestione e nella valorizzazione, è un incitamento fortissimo a confermare le iniziative già avviate e a progettarne altre, sempre di altissima qualità, senza dimenticarci che questo luogo è sempre aperto alla città, alle famiglie e a quanti hanno piacere di poter ammirare la nostra Firenze da un punto di vista particolarmente spettacolare e di straordinaria bellezza''.

La città dei lettori è online su www.lacittadeilettori.it

Su FB: La Città dei Lettori Su IG: @lacittadeilettori #lacittadeilettori

Fonte: Ufficio stampa La città dei lettori