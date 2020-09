Raid di 26 garage a Sesto Fiorentino, in largo IX Novembre, tra sabato 5 e domenica 6 settembre. I ladri sono entrati in azione in un condominio, forzando le serrature di tutti i box. Solo in 3 di questi i malviventi sono riusciti a entrare, portando via una bici da corsa di 5mila euro di valore, oltre ad attrezzi da lavoro e una collezione di monete. La polizia indaga.